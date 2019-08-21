Во вторник, 20 августа, администрация США официально уведомила конгресс о поставке в Тайвань 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 миллиардов долларов.

Во вторник, 20 августа, администрация США официально уведомила конгресс о поставке в Тайвань 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 миллиардов долларов. Поставка будет осуществляться в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Государственным департаментом. Об этом журналистам сообщил представитель Госдепа США.Как уточняется, данная сделка будет способствовать продвижению мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе, передает ТАСС. Поставка не изменит базовый военный баланс сил, отмечает профильное правительственное ведомство, входящее в структуру министерства обороны США.Теперь у законодательной ветви власти Соединенных Штатов есть 30 дней, чтобы изучить новый военный контракт и, возможно, заблокировать его. Но, скорее всего, конгресс поддержит реализацию этой договоренности с Тайванем, который является союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.19 августа официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя планы США относительно поставки F-16 Тайваню, предупредил, что в случае выполнения этой сделки Пекин вынужден будет принять ответные меры для защиты своих интересов. Также он подчеркнул, что КНР выражает решительный протест в связи с этими намерениями США.