20 августа певец Стас Костюшкин отметил свой 48-й день рождения. В честь этого события он опубликовал в своем Instagram-аккаунте очень откровенное фото.

20 августа певец Стас Костюшкин отметил свой 48-й день рождения. В честь этого события он опубликовал в своем Instagram-аккаунте очень откровенное фото.На снимке исполнитель позирует полностью обнаженным. Его достоинства прикрывает лишь яблоневая ветка."Короче, под конец дня рождения, нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!", – подписал пост именинник.Поклонницы Костюшкина пришли в восторг от эротического кадра. "Огонь! В костюме "Адама", "Нельзя баб престарелого возраста дразнить, у меня же, в мои 35, сердце уже слабое! Вот как мне дальше жить-то?", "Аполлон!", "Красавчик, что тут говорить. Жене повезло. Веселый, красивый, высокий и богатый!", "Стас, восхищаюсь вашей формой!", "Вы супер! Полнейший позитив! Красивое тело, пусть все обзавидуются!", – не скрывали своего восхищения фанатки."Я с четвертого раза только яблоки увидела!", – призналась подписчица.Тем не менее часть аудитории не оценила такой вульгарный поступок. "Это уже перебор!", "Не знаешь, как уже привлечь к себе внимание! Постыдился бы!", "Костюшки свои прикрой! У меня жена на тебя подписана!", "С фигурой неплохо, а с головой – подлечиться надо. Своим детям показывайте!", – писали взбешенные злопыхатели.