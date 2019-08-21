Сам факт личной встречи президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и весьма доверительный тон переговоров стали неожиданностью для украинских экспертов и политиков. Киев буквально пришел в ужас от перспективы более тесного экономического и политического сотрудничества Москвы и Парижа.

Сам факт личной встречи президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и весьма доверительный тон переговоров стали неожиданностью для украинских экспертов и политиков. Киев буквально пришел в ужас от перспективы более тесного экономического и политического сотрудничества Москвы и Парижа.Острую реакцию на Украине вызвало высказывание Эммануэля Макрона о его приверженности идее Европы от Лисабона до Владивостока. Интерпретировать эти слова в свою пользу у украинских политиков не получилось: президент Франции не только произнес их во время встречи с Владимиром Путиным, но и на чистом русском языке написал на своей странице в Facebook.Ту же площадку для "остроумного" ответа французскому лидеру избрал депутат Верховной рады Владимир Арьев. С дальновидностью, присущей всем украинским народным избранникам, он предупредил Макрона об угрозе, которую Франции якобы несет сотрудничество с Россией."Макрон пишет, что верит в Европу от Лисабона до Владивостока, но текущие качество и сила европейской политики быстрее приведут к России от Владивостока до Лисабона. Вирус не станет здоровым", – написал Арьев.Впечатлениями о в комментарии изданию "Обозреватель" поделился бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, тот факт, что президенты Франции и России стали обсуждать вопрос украинского кризиса без участия представителя этой страны, не внушает оптимизма. Дипломат считает, что французский лидер хочет поскорее избавиться от этой проблемы и биться за украинские интересы не настроен.Экс-глава МИДа Незалежной справедливо заметил: не стоит ждать, будто что-то хорошее произойдет со страной само по себе. "За свое счастье надо бороться", – подчеркнул он."Единственным правильным ответом на поведение как одних, так и других является укрепление Украины и превращение ее в субъект международного права. Когда любой понимает, что с Украиной так поступать нельзя, и за ее спиной решать ее судьбу тоже нельзя", – сказал Огрызко.Ранее возмущением по поводу и прозвучавших там заявлений поделилась депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. "Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже. Европейские лидеры мимикрируют под Путина", – заявила она.