В Москве на 80-м году скончалась народная артистка России Александра Назарова. Она работала в Театре Ермоловой и Центральном детском театре (Российский академический молодежный театр). Свою первую роль Назарова сыграла в 6 лет.

В Москве на 80-м году скончалась народная артистка России Александра Назарова. Она работала в Театре Ермоловой и Центральном детском театре (Российский академический молодежный театр). Свою первую роль Назарова сыграла в 6 лет."Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой", — отмечается на сайте Московского драмтеатра имени М.Н. Ермоловой.Это утрата не только для театра, но и для всего российского искусства.Звание народной артистки России Александра Назарова получила в 2001 году. Зрителям она известна по фильмам "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Ночной дозор", сериалам "Бригада", "Глухарь". В "Моей прекрасной няне" Александра Назарова сыграла бабушку няни Вики – Надежду Михайловну.Самая известная в России бабушка Надя была в гостях у Бориса Корчевникова.Будущая актриса родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Ее отец – заслуженный артист РСФСР Иван Назаров, а мать – советская актриса Александра Матвеева.Александра Назарова окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского. Снималась она и в "Ералаше" и в "Фитиле".В ее послужном списке съемки в 94 фильмах и телесериалах. Еще больше ролей она озвучила, как в кино, так и в мультипликации. Урса, Бадди и Принцесса Мар из "Приключений медведей Гамми" – это Назарова. Она озвучивала мультипликационных "Охотников за привидениями" и Тома Сойера в одноименном мультфильме. Бабуля в мультфильмах "Ледниковый период " тоже говорит голосом Александры Назаровой.Кроме того, Александра Назарова озвучивала компьютерные игры: Логруса из Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor и Ring 2: Легенда о Зигфриде, а также игры Post Mortem, Max Payne и The New Adventures of the Time Machine.Голос Назаровой звучит в русской озвучке фильмов "Матрица", "Интерстеллар", "Безумный Макс", "Аполлон-13", "Привидение", "В постели с врагом", "Игрушка", "Чудовище", "Игра в четыре руки", "Мэри Поппинс", "Гарфилд", "Малышка на миллион", "Гордость и предубеждение", "Мемуары гейши", "Сайлент Хилл", а также в фильмах о Гарри Поттере.