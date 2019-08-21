Оператор Tele2 предлагает протестировать качество услуг на тарифе «Мой онлайн». Теперь во Владимирской области новые абоненты могут бесплатно пользоваться услугами связи в течение двух недель.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предоставляет новым клиентам льготные условия при подключении с тарифом «Мой онлайн». Владимирцы смогут бесплатно в течение двух недель тестировать качество услуг на данном тарифе. В случае, если результат их устроит, они внесут абонентскую плату и продолжат пользоваться преимуществами предложения. При досрочной оплате неизрасходованные гигабайты и минуты льготного периода сохранятся.Новые абоненты Tele2 также могут перенести остатки своих пакетов при подключении к оператору. Благодаря этой возможности неизрасходованные минуты и гигабайты не сгорают не только у действующих клиентов, но и у абонентов других операторов при подключении к Tele2. Оператор запустил такое предложение в феврале 2019 года.Базовые параметры тарифного плана «Мой онлайн» таковы: за 300 рублей в месяц клиенты получают 10 Гб интернет-трафика и 300 минут. При этом в личном кабинете пользователи могут настроить индивидуальные условия – самостоятельно изменить пакет минут, трафика или добавить нужные опции, например, безлимитный YouTube.Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:«Клиенты Tele2 могут быть уверены, что получают отличное предложение по соотношению цены и качества. Кроме этого, наши тарифы включают удобные бесплатные возможности, которые разработаны с учетом потребностей пользователей. Мы расширяем границы мобильных услуг и сервисов, поддерживаем стиль жизни наших клиентов и уверены, что выбор всегда должен быть за ними».Также тариф «Мой онлайн» включает перенос неизрасходованных пакетов минут и трафика на следующий месяц. Наряду с этим: бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут, возможность делиться гигабайтами с абонентами Tele2 всей страны, а при нулевом или отрицательном балансе – пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс». Клиентам открыт безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам.