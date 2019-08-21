Артистка не понимает откуда берутся разного рода сплетни о ней. Любовь Толкалина отметила, что россияне верят во всякие небылицы.

Артистка не понимает откуда берутся разного рода сплетни о ней.Любовь Толкалина отметила, что россияне верят во всякие небылицы.Довольно продолжительное время народная молва приписываетзвезде роман с известным рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. Якобы ЛюбовьТолкалину видели на всех концертах музыканта. Более того, на фестивале "Нашествие"актриса и рокер мило ворковали сидя в авто.В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Толкалина призвалане верить сплетням о ней. Любовь подчеркнула, что обыватели не различают вымысел и реальность."Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора.Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходятсо съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене. Актеры – этовсе-таки несколько другие люди. Наш народ почему-то порой верит во всякиенебылицы, о которых пишут в СМИ", – сказала знаменитость.По словам , она редко дает интервью,поэтому все новости о ней основаны на ее же публикациях в Instagram. Артисткаотметила, что открыла для себя эту соцсеть благодаря коллеге по цеху и подруге– Екатерине Климовой. призналась, что новая площадка пришласьей по вкусу, так как она "про красоту".