Артистка не понимает откуда берутся разного рода сплетни о ней.
Любовь Толкалина отметила, что россияне верят во всякие небылицы.
Артистка не понимает откуда берутся разного рода сплетни о ней.
Любовь Толкалина отметила, что россияне верят во всякие небылицы.
Довольно продолжительное время народная молва приписывает
звезде роман с известным рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. Якобы Любовь
Толкалину видели на всех концертах музыканта. Более того, на фестивале "Нашествие"
актриса и рокер мило ворковали сидя в авто.
В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Толкалина призвала
не верить сплетням о ней. Любовь подчеркнула, что обыватели не различают вымысел и реальность.
"Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора.
Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходят
со съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене. Актеры – это
все-таки несколько другие люди. Наш народ почему-то порой верит во всякие
небылицы, о которых пишут в СМИ", – сказала знаменитость.
По словам , она редко дает интервью,
поэтому все новости о ней основаны на ее же публикациях в Instagram. Артистка
отметила, что открыла для себя эту соцсеть благодаря коллеге по цеху и подруге
– Екатерине Климовой. призналась, что новая площадка пришлась
ей по вкусу, так как она "про красоту".