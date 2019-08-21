В семье сына президента США произошло пополнение - Эрик Трамп сообщил о рождении дочки, которую назвали Каролиной.

В семье сына президента США произошло пополнение — Эрик Трамп сообщил о рождении дочки, которую назвали Каролиной."Лара Трамп и я рады приветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы тебя уже любим!" — написал Эрик Трамп на своей страничке в Twitter.Таким образом, президент США Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. У главы Белого дома пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего: Кей Мэдисон (2007), Хлоя София (2014), Дональд Джон (2009), Тристан Милос (2011) и Спенсер Фредерик (2012).Еще троих внуков ему подарила дочь Иванка — это Арабелла Роуз Кушнер (2011), Джозеф Фредерик Кушнер (2013) и Теодор Джеймс Кушнер (2016).В семье Эрика Трампа малышка Каролина Дороти стала вторым ребенком. До этого у пары родился сын Эрик Люк.