Президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в Большую восьмерку. Это заявление он сделал на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

Президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в "Большую восьмерку". Это заявление он сделал на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом."Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в G8", — сказал он.При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как Владимир Путин "перехитрил его", передает РИА Новости.Трамп заявил об этом незадолго до очередного саммита, который пройдет с 24 по 26 августа во французском Биаррице, уточняет "Интерфакс". Американский лидер в прошлом году уже предлагал вернуть РФ в состав политической группы, однако главы других государств его не поддержали. "Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав группы G8 чем, если ее там не будет", — сказал тогда Трамп.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не выходила из "Большой восьмерки". "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — сказал Путин летом 2018 года.