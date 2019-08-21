Над бывшим президентом Украины сгущаются тучи. Недавно он давал показания по уголовному делу о неуплате налогов, эксперта заговорили о скором аресте политика. Вероятно, Порошенко решил, что оставаться на родине ему опасно и счел за лучшее покинуть страну.

Над бывшим президентом Украины сгущаются тучи. Недавно он давал показания по уголовному делу о неуплате налогов, эксперта заговорили о скором аресте политика. Вероятно, Порошенко решил, что оставаться на родине ему опасно и счел за лучшее покинуть страну.Сообщается, что Порошенко вместе с семьей вылетел из Киева на отдых в город Олесунн в Норвегии. Этот город считается одним из центров рыболовного туризма.Как отмечает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники, бывший глава государства прибыл в скандинавскую страну еще 18 августа чартерным рейсом. По словам журналистов, Порошенко видели сразу после приземления в аэропорту. Других подробностей не уточняется.За несколько дней до этого ходил на допрос в Государственное бюро расследований. Бывшего президента обвиняют в неуплате налогов при покупке телеканала "Прямой".Всего против политика и его окружения возбуждено более 10 уголовных дел. Его подозревают в отмывании преступных доходов, узурпации власти, давлении на судебную систему. Расследование ведется по инициативе бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.Последнее время стал все чаще бывать в заграничных поездках. Последний зарубежный вояж он совершил всего лишь несколько недель назад. Тогда бывший президент и его семья отказались от государственной охраны и вылетели в южном направлении. У Аравийского полуострова их след затерялся.