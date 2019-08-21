Немецкий игрок оборонительной линии клуба Вердер Роберт Бауэр перешел в тульский Арсенал. Специалисты считают, что 24-летний футболист имеет универсальный статус и может также сыграть на позиции опорного хавбека.

Немецкий игрок оборонительной линии клуба "Вердер" Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал". Специалисты считают, что 24-летний футболист имеет универсальный статус и может также сыграть на позиции опорного хавбека.Официальный сайт "канониров" сообщает, что стороны подписали долгосрочный контракт, однако подробные условия сделки не разглашаются. Новичок выбрал 4-й игровой номер.Бауэр является воспитанником "Ингольштадта", с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге. Права на оборонца принадлежат "Вердеру", за который он также провел несколько матчей. В сезоне-2018-2019 игрок на правах аренды выступал за "Нюрнберг". Новичок "Арсенала" имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.