На днях скончалась известная актриса Александра Назарова. Ее близкий друг и коллега Борис Смолкин вне себя от горя.

На днях скончалась известная актриса Александра Назарова. Ее близкий друг и коллега Борис Смолкин вне себя от горя.Оказалось, актеры тесно общались во время съемок сериала "Моя прекрасная няня". Тем не менее, Смолкин ничего не знал о ее проблемах со здоровьем.Борис признался, что считает Александру светлым и добрым человеком. Но он отметил, что жизнь у артистки была нелегкая.Также он рассказал, что очень переживает за судьбу 11-летней внучки усопшей. Назарова воспитывала девочку одна. Ее отец – единственный сын актрисы погиб, когда малышке было всего два года. О ее матери ничего неизвестно, сообщает ""."Это горе-горе-горе. Потому что я сразу же думаю о ее внучке – с кем она останется?", – недоумевает горюющий Борис.Отметим, Назарова очень много работала, чтобы обеспечить девочке светлое будущее. По данным , она выходила на сцену даже в последние дни жизни.Напомним, актриса умерла 20 августа. Ей было 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. У артистки были серьезные проблемы с легкими.