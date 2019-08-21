Оперативники обнаружили у подозреваемого наркотические средства растительного происхождения.

В начале августа текущего года сотрудниками МО МВД России «Муромский» в результате проведения оперативных мероприятий был задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили у задержанного пакет с содержимым растительного происхождения, а также кастрюлю с массой, имеющей характерный цвет и консистенцию.Результаты проведенного химического исследования показали, что содержимым являлась маковая солома, общей массой почти 330 граммов.Установлено, что фигурант собрал растения на заброшенных участках, переработал и планировал в дальнейшем использовать для личного потребления.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).