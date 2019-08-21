Рыжий из Иванушек попал на остры язык скандальному блогеру Лене Миро. В своем микроблоге в ЖЖ она с присущей ей жесткостью высказалась о семейной ситуации, в которой находится Андрей Григорьев-Апполонов.

Рыжий из "Иванушек"попал на остры язык скандальному блогеру Лене Миро. В своем микроблоге в "ЖЖ"она с присущей ей жесткостью высказалась о семейной ситуации, в которой находится АндрейГригорьев-Апполонов.Блогер напомнила, чтопевец познакомился с будущей супругой Мариной, когда той было 17 лет. "В началегода поползли слухи, что Мариночка после 30 загуляла. То, что устраивало в 17,в 34 стало казаться маленьким", – с сарказмом отметила Миро."Солист "Иванушек" сталоправдываться. Да, сказал он, пару лет, как отношения дышат на ладан. Нонесмотря на совместные фото жены Марины с молодым баскетболистом Зубковым, всеотрицали, что на Марину залез спортсмен", – заявила блогер. Она добавила,что теперь тайное стало явным.По словам Миро, супругаАндрея Григорьева-Апполонова даже просит детей называть папой ее нового любовника.Она отметила, что вместе с Зубковым женщина путешествует по Америке, а еезнаменитый муж молчит, поскольку больше ему ничего не остается.При этом жену АндреяГригорьева-Апполонова Миро не берется осуждать. "Баскетболисту 28 – молодой издоровый парень. Ей самой 35, у нее чешется женское счастье, а Андрею-Иванушкеуже полтос и вялый", – унизила артиста скандальный блогер.Также Миро подчеркнула,что Марина ведет себя вполне откровенно, не скрывая своих новых отношений. "Ауж дальше Апполонову решать, как ему быть", – заключила блогер.Как писали "Дни.ру", в начале августа солист"Иванушек" рассказал, что не живет с супругой. признался, что их чувства запоследние пару лет остыли. Однако бывшие влюбленные не торопятся расторгатьбрак официально. По словам , они решили временно пожитьотдельно, чтобы разобраться в отношениях.