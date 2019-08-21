Рыжий из Иванушек
попал на остры язык скандальному блогеру Лене Миро. В своем микроблоге в ЖЖ
она с присущей ей жесткостью высказалась о семейной ситуации, в которой находится Андрей
Григорьев-Апполонов.
Рыжий из "Иванушек"
попал на остры язык скандальному блогеру Лене Миро. В своем микроблоге в "ЖЖ"
она с присущей ей жесткостью высказалась о семейной ситуации, в которой находится Андрей
Григорьев-Апполонов.
Блогер напомнила, что
певец познакомился с будущей супругой Мариной, когда той было 17 лет. "В начале
года поползли слухи, что Мариночка после 30 загуляла. То, что устраивало в 17,
в 34 стало казаться маленьким", – с сарказмом отметила Миро.
"Солист "Иванушек" стал
оправдываться. Да, сказал он, пару лет, как отношения дышат на ладан. Но
несмотря на совместные фото жены Марины с молодым баскетболистом Зубковым, все
отрицали, что на Марину залез спортсмен", – заявила блогер. Она добавила,
что теперь тайное стало явным.
По словам Миро, супруга
Андрея Григорьева-Апполонова даже просит детей называть папой ее нового любовника.
Она отметила, что вместе с Зубковым женщина путешествует по Америке, а ее
знаменитый муж молчит, поскольку больше ему ничего не остается.
При этом жену Андрея
Григорьева-Апполонова Миро не берется осуждать. "Баскетболисту 28 – молодой и
здоровый парень. Ей самой 35, у нее чешется женское счастье, а Андрею-Иванушке
уже полтос и вялый", – унизила артиста скандальный блогер.
Также Миро подчеркнула,
что Марина ведет себя вполне откровенно, не скрывая своих новых отношений. "А
уж дальше Апполонову решать, как ему быть", – заключила блогер.
Как писали "Дни.ру", в начале августа солист
"Иванушек" рассказал, что не живет с супругой. признался, что их чувства за
последние пару лет остыли. Однако бывшие влюбленные не торопятся расторгать
брак официально. По словам , они решили временно пожить
отдельно, чтобы разобраться в отношениях.