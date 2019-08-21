Единовременную финансовую помощь в размере 29,4 тысяч рублей предоставили 50 гражданам
Единовременную финансовую помощь в размере 29,4 тысяч рублей предоставили 50 гражданам
Во Владимирской области подвели итоги программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом».
С начала 2019 года Межведомственная комиссия рассмотрела 271 заявление (624 человека) от людей, пожелавших вернуться во Владимирскую область. Для участия в программе переселения согласовали 241 заявление (560 человек). Остальным 64 заявившимся отказали по ряду причин, например, из-за отсутствия высшего образования или превышения трудоспособного возраста.
Как сообщают в региональном УМВД России, целевой показатель на 2019 год в рамках программы переселения – привлечь в область 150 соотечественников. В настоящее время прибыло и поставлено на учёт уже 287 человек.
Кроме того, в 2019 году единовременную финансовую помощь в размере 29,4 тысяч рублей предоставили 50 гражданам, вернувшимся в 33 регион, которые подали заявление в департамент по труду и занятости населения обладминистрации.