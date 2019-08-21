Единовременную финансовую помощь в размере 29,4 тысяч рублей предоставили 50 гражданам

Единовременную финансовую помощь в размере 29,4 тысяч рублей предоставили 50 гражданамВо Владимирской области подвели итоги программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом».С начала 2019 года Межведомственная комиссия рассмотрела 271 заявление (624 человека) от людей, пожелавших вернуться во Владимирскую область. Для участия в программе переселения согласовали 241 заявление (560 человек). Остальным 64 заявившимся отказали по ряду причин, например, из-за отсутствия высшего образования или превышения трудоспособного возраста.Как сообщают в региональном УМВД России, целевой показатель на 2019 год в рамках программы переселения – привлечь в область 150 соотечественников. В настоящее время прибыло и поставлено на учёт уже 287 человек.Кроме того, в 2019 году единовременную финансовую помощь в размере 29,4 тысяч рублей предоставили 50 гражданам, вернувшимся в 33 регион, которые подали заявление в департамент по труду и занятости населения обладминистрации.