Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницуДнем 17 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении, полученном в одной из деревень Александровского района 57-летней жительницей из соседней области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что к инциденту причастен 59-летний сосед женщины. Сразу после случившегося мужчина убежал в неизвестном направлении.Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.В течение нескольких часов оперативники обыскивали окрестную территорию и лесной массив. Мужчину задержали. Он под арестом.