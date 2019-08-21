В Биробиджане решили огородить ямы с битумом, из которых спасатели периодически извлекали попавших в ловушку собак.

Три битумные ямы ранее принадлежали асфальтобетонному заводу. Предприятие прекратило существование, а ямы остались бесхозными, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе сотрудники МЧС вызволили из битумной ловушки увязшую собаку, в мае спасатели вытащили еще одного пса.Подрядная организация огородит все ямы, работы будут завершены в течение полутора недель. Полностью избавиться от ям планируют зимой: замерзший битум вырежут, а затем утилизируют.