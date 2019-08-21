В вольер поместили 6 животных – 4 взрослых и 2 детёныша

В вольер поместили 6 животных – 4 взрослых и 2 детёнышаВ Киржачском районе незаконно содержали рысей. Местный житель оборудовал вольер площадью примерно 1 гектар. В него он поместил 6 животных – 4 взрослых и 2 детёныша.При этом разрешительных документов на право пользования участком лесного фонда, как и разрешение на содержание и разведение диких зверей у мужчины не оказалось.В отношении мужчины возбудили производства об административных правонарушениях. Решается вопрос о легализации вольера, либо о его демонтаже.Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.