В Кремле считают абсурдом публикации неких карт, якобы фиксирующих распространение радиоактивного облака после аварии в Архангельской области.

В Кремле считают абсурдом публикации неких карт, якобы фиксирующих распространение радиоактивного облака после аварии в Архангельской области."Карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии! Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал появление в СМИ карты, показывающей возможное перемещение радиоактивного облака в сторону Урала и Сибири.Представитель Кремля призвал в этом вопросе ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина, который накануне сообщил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии нет, а ситуация полностью контролируется. По словам Пескова, глава государства обладает полной информацией на этот счет, передает "Интерфакс".Отвечая на вопрос, действительно ли несколько российских станций мониторинга за ядерными испытаниями прекратили передачу данных, Песков посоветовал журналистам выяснить, кому подведомственны эти станции и адресовать этот вопрос соответствующему ведомству. О том, что четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные, сообщил ранее телеканал CNN.8 августа на полигоне под Северодвинском в Архангельской области во время испытаний произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания. На месте ЧП погибли 7 человек (сотрудники "Росатома" и Минобороны), еще 6 получили различные ранения.Власти Северодвинска сообщали, что в день ЧП произошло кратковременное повышение радиационного фона, затем он пришел в норму.Бывший глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко позднее высказывал мнение, что причиной кратковременного повышения радиационного фона стали так называемые "коротыши" — элементы, период полураспада которых исчисляется минутами и часами.