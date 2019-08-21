Надпись из 10-метровых букв, установленную рядом с крымским сафари-парком и вошедшую в Книгу рекордов России, могут снести по решению суда.

Решение демонтировать конструкцию принял 21-й Арбитражный апелляционный суд Севастополя, пишет "Российская газета".Конструкция длиной 169 метров была установлена в 2014 году. По словам владельца парка Олега Зубкова, договоренность с руководителями тогдашего Совета министров Крыма была устной. Гигантская надпись, которую было видно с трассы Симферополь-Керчь, привлекала в парк туристов.Земля под надписью считается непригодной для обработки, но никогда не оформлялась в собственность или пользование зоопарка.Иск о сносе подал Белогорский технологический техникум - огромные буквы формально расположены на землях министерства образования Республики Крым, находящихся в ведении учебного заведения. Суд поддержал техникум и постановил снести рекламную конструкцию. Если владелец сооружения не сделает это самостоятельно, сносом займется техникум, а сафари-парк компенсирует затраты.Владелец самой большой в стране рекламной конструкции считает, что все сделал правильно, гигантская надпись "свое дело уже сделала", и дорогу в парк россияне найдут и без нее. Однако Зубков собирается побороться на буквы: в планах – подачи апелляции и кассации. Кроме того, уже написано открытое обращение в Книгу рекордов России с просьбой ходатайствовать перед Советом министров Крыма об оформлении разрешительных документов для конструкции.