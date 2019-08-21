В Нижегородской области уже четвертые сутки ищут пятилетнюю Зарину. Сотни человек — в том числе полиция, Росгвардия, волонтеры, поисковики из разных регионов — прочесывают местность пешком и на квадроциклах.

В Нижегородской области уже четвертые сутки ищут пятилетнюю Зарину. Сотни человек — в том числе полиция, Росгвардия, волонтеры, поисковики из разных регионов — прочесывают местность пешком и на квадроциклах. Водолазы осматривают водоемы, передает телеканал "Россия 24"Леса и болота уже изучили с воздуха при помощи вертолетов и беспилотников. Работают группами по 20 человек. В лесу нашли следы малышки, передает телеканал "Россия 24".Девочка приехала в село Степановка к родным. В воскресенье, 18 августа, она вместе с бабушкой пошла в лес. Позже пенсионерка отвела ребенка домой, оставила под присмотром родственника и вернулась за грибами. Спустя какое-то время тот обнаружил, что девочки нет, и поОднял тревогу. Заведено уголовное дело.