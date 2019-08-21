СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств...

«СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы задержали приезжих, 27-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, по подозрению в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у женщины было обнаружено неизвестное вещество, которое, согласно проведенному исследованию, содержит в своем составе героин, общей массой более 3 граммов. По месту фактического проживания задержанных в Московской области полицейские изъяли вещество, которое, согласно экспертизе, содержат в своем составе героин, общей массой более 600 граммов. Установлено, что данный наркотик злоумышленники намеревались реализовать путем тайников-закладок.СО ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий доказана причастность фигурантов к 15 эпизодам сбыта наркотических средств на территории города Москвы.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53