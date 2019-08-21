Сотрудницу детского сада и ее подругу задержали в Нижнем Новгороде в момент закладки наркотиков.

Сотрудницу детского сада и ее подругу задержали в Нижнем Новгороде в момент закладки наркотиков.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МВД по региону.Отмечается, что двух 20-летних девушек сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков отдела нижегородской полиции задержали у дома на улице Структурной​​. Подчеркивается, что в ходе личного досмотра и обысках по месту жительства полицейские изъяли более 200 пакетиков с наркотическими веществами.Против обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, и поскольку обе воспитывают малолетних детей, они были помещены под домашний арест.За совершение данного преступления согласно российскому законодательству подследственным может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.