Злоумышленник, используя служебное положение, в течение нескольких дней похищал мобильные телефоны, после чего продавал их через Интернет...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали 20-летнего жителя столицы по подозрению в присвоении имущества салона сотовой связи.В территориальный отдел полиции с заявлением о хищении имущества обратился представитель одного из столичных салонов сотовой связи. Сумма материального ущерба составила более 380 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО, подозреваемый был задержан. Им оказался продавец салона сотовой связи.Как установили полицейские, злоумышленник, используя служебное положение, в течение нескольких дней похищал мобильные телефоны, после чего продавал их на одной из торговых площадок в сети Интернет, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79