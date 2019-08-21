Потерпевший рассказал, что неизвестный мужчина , угрожая предметом, похожим на пистолет, ударил его по голове...

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Капотня задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Потерпевший рассказал, что, находясь около дома в 3-м квартале Капотни к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, ударил по голове, похитил личные вещи и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый житель Подмосковья. Установлено, что предмет, похожий на пистолет, является газовым. Часть похищенного изъята.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18