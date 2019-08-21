В Русфонде рассказали, как будут потрачены деньги, взысканные с наследников Жанны Фриске. Ранее сообщалось, что на счет Русфонда поступил остаток долга наследников Жанны Фриске - 13 653 214 рублей.

В "Русфонде" рассказали, как будут потрачены деньги, взысканные с наследников Жанны Фриске.Ранее сообщалось, что на счет "Русфонда" поступил остаток долга наследников Жанны Фриске — 13 653 214 рублей. Деньги были взысканы судебными приставами по судебному решению 2017 года. Наследники Фриске были обязаны вернуть в фонд остаток суммы, собранной на лечение певицы и не израсходованной по назначению.Деньги, пришедшие на счет "Русфонда" в уплату долга по делу Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти детей со злокачественными опухолями:Добромир Воробьев (три года, Сочи, анапластическая эпендимома),Алибек Караев (три года, Сочи, медуллобластома),Миша Шайдуков (пять лет, Чувашия, медуллобластома),Настя Каримова (14 лет, Самарская область, саркома Юинга),Максим Мандругин (два года, Санкт-Петербург, нейробластома правого надпочечника).Максиму оплачен дорогой препарат динутуксимаб, остальные дети получат лечение в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея.Акцию помощи Жанне Фриске, которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга (глиобластому), организовал в январе 2014 года Андрей Малахов в программе "Пусть говорят". "Русфонд" предоставил для сбора пожертвований банковский счет, на который поклонники певицы перечислили 69 267 787 руб. Из этих денег 11 636 146 руб. "Русфонд" перевел на оплату больничных счетов Жанны, еще 32 619 851 руб., по желанию певицы, пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников "Русфонда".Остаток средств в 25 011 790 руб. по договору с Жанной, заключенному 19 октября 2014 года, фонд перечислил на ее личный счет, обязав вернуть не истраченное. При жизни певицы "Русфонд" получил отчет о тратах на сумму 3 378 576 руб. Остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. После смерти певицы родственники отказались вернуть оставшиеся деньги согласно договору, и "Русфонд" 13 января 2017 года обратился с иском в суд. 19 мая 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск "Русфонда" о возврате средств. Поскольку денег на счету у наследников не оказалось, взыскание было обращено на имущество, унаследованное родственниками после смерти певицы. Первую часть долга, 7 980 000 руб., "Русфонд" получил 14 мая 2019 года. Эти деньги пошли на протонную терапию для четырех детей со злокачественными опухолями из числа очередников фонда.Российская певица и актриса Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после длительной и тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.