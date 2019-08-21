Накануне в Вологодской области произошла катастрофа. Есть погибший.

Накануне в Вологодской области произошла катастрофа. Есть погибший.В реку Судав Череповецком муниципальном районе упал вертолет.По предварительной версии, пилот задел линию электропередачи и машина рухнула в воду.Чрезвычайное происшествие произошло в среду, 21 августа. Вологодские спасатели получили информацию о катастрофе в районе 16:00 по московскому времени.В результате катастрофы погиб человек. Им казался пилот – предприниматель Евгений Макаров.Он один находился в винтокрылой машине. Водолазы вытащили тело жертвы из воды.Авиасудно находится в 10-15 метрах от берега водоема на глубине 3 метра. Сейчас на месте работают 44 сотрудника УМЧС и 15 единиц техники.