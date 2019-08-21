Расставание Ксении Собчак и Максима Виторгана из-за ее увлечения Константином Богомоловым до сих пор привлекает внимание общественности. Более того, некоторые члены этого любовного треугольника, по всей видимости, все еще переживают произошедшие события.

Расставание Ксении Собчак и Максима Виторгана из-за ее увлечения Константином Богомоловым до сих пор привлекает внимание общественности. Более того, некоторые члены этого любовного треугольника, по всей видимости, все еще переживают произошедшие события.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала видео, на котором запечатлена катающейся на яхте. В подписи к публикации скандально известная ведущая рассказала, как придумала проект для одного журнала. Его суть заключалась в том, чтобы профессиональный психолог анализировал фотографии знаменитостей."Все, конечно, брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен), но мои подозрения были подтверждены – большинство "светских" знакомых, если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Ксения Собчак.Она привела в пример фото, по которым якобы читается, какие знаменитости озабочены своей внешностью или умом или боится старости или переживает проблемы в личной жизни. "За каждым фото – месседж (сообщение. – Прим.ред.). Но совсем не тот, который на фото. Смотрите ЗА фото", – посоветовала телеведущая.В заключение она проанализировала собственное видео, опубликованное к этому ее посту. Она призналась, что попыталась предстать перед зрителями романтичной особой с длинными ногами. Да и вообще, работает, а не отдыхает на яхте.Вряд ли Ксения Собчак, обнародовав эту публикацию. ждала подвоха. Но в комментариях отметился ее бывший муж, актер Максим Виторган. "Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?))))" – нанес неожиданный удар бывшей жене актер.Как предположили подписчики, речь идет о свежем интервью Константина Богомолова. В нем режиссер прокомментировал информацию о том, что якобы подрался с , и тот сломал ему в потасовке нос. высказался об этмом туманно и иронично: "Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному".А далее развил тему: "Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться". Отметим, что пока ничего не ответила на выпад бывшего мужа.