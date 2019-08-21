Житель соседнего региона сразу после инцидента скрылся в лесу.

Днем 17 августа в дежурную часть УМВД России по Владимирской области поступило сообщение об огнестрельном ранении, полученном в одной из деревень Александровского района 57-летней жительницей соседней области.По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что к инциденту причастен 59-летний сосед женщины по дачному участку. Сразу после случившегося мужчина скрылся в неизвестном направлении.Потерпевшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции. К оперативным мероприятиям привлекли полицейских-кинологов.В течение нескольких часов оперативные подразделения полиции во взаимодействии со следователями и криминалистами СК России отрабатывали окрестную территорию и лесной массив.В результате проведенной работы подозреваемый, скрывавшийся в лесу, был задержан правоохранителями вечером того же дня.В настоящее время по факту покушения на убийство следственными органами возбуждено уголовное дело.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.