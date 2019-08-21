Малыши отправились искать папу, который живет отдельно
Малыши отправились искать папу, который живет отдельно
Региональный СледКом возбудил уголовные дела в отношении 25 и 43-летней женщин, подозреваемых в истязании двух детей.
В августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что из дома ушли 6-летние дети. Малышей нашли у отца.
Оказалось, что двойняшки ушли из-за жестокого обращения мамы и бабушки.
Женщины занимались воспитанием девочки и мальчика своеобразным образом, считая, что одним из методов воздействия за провинности может быть применение к детям физической силы.
Рассыпанный сахарный песок, порча обоев и другие поступки становились причиной избиения.
В поисках защиты малыши отправились искать папу, который живет отдельно, но принимает позитивное участие в воспитании двойняшек.
Расследование уголовного дела продолжается.