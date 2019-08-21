В его зону вошли Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы

В его зону вошли Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районыКомиссия ФАС признала необоснованными жалобы по конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Владимирской области в зоне №3.В эту зону вошли Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Всего на участие в конкурсе по выбору регионального оператора для этих районов поступило 10 заявок.Департамент природопользования обладминистрации заключит Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с победителем конкурсного отбора.