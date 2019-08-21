Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), в состав сборной вошли 14 спортсменок.Связующие: Татьяна Романова, Евгения Старцева;Нападающие (Диагональные и доигровщицы): Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец, Анна Лазарева;Блокирующие: Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова.Либеро: Алла Галкина, Дарья Пилипенко.На предварительном этапе турнира россиянки в рамках группы D в словацкой Братиславе сыграют с командами Белоруссии, Швейцарии, Германии и Словакии.