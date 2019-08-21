Спустя год после открытия автомобильной части переправы через Керченский пролив выясняются все новые детали ее строительства. Оказалось, что Украина, которая яростно критикует Крымский мост и грозится его взорвать, поучаствовала в возведении грандиозного сооружения.

Спустя год после открытия автомобильной части переправы через Керченский пролив выясняются все новые детали ее строительства. Оказалось, что Украина, которая яростно критикует Крымский мост и грозится его взорвать, поучаствовала в возведении грандиозного сооружения.В 2014 году Незалежная поставила в Россию огромное количества щебня – более 21 миллиона тонн. Часть его попала на строительство Крымского моста, отметил Сергей Саливон, возглавляющий департамент экономической политики федерации работодателей Украины.По его словам, на возведение переправы попал щебень, изготовленный на заводах Винницкой области. Но из-за ухудшения отношений между двумя странами украинский щебень больше не экспортируется в соседнюю страну, при этом Россия из-за большого объема строительства дорог испытывает нехватку этого материала, сказал эксперт в эфире интернет-канала "Капитал".Ранее сообщалось, что новобрачные из России создали аварийную ситуацию на . Молодожены ехали на медовый месяц на полуостров и остановились на переправе, чтобы повесить символический замок в форме сердца.При этом остановка на трассе запрещена. Новобрачным выписали штраф и предупредили об угрозе ДТП, сообщали СМИ.Автомобильная часть была открыта в мае прошлого года. К концу 2019 года на переправе заработает железная дорога. Поезда свяжут крупнейшие города полуострова с Москвой и Санкт-Петербургом.