Юморист Павел Воля путешествует с супругой Ляйсан Утяшевой и и детьми по Испании. Шоумен опубликовал видео из отпуска в своем Instagram, в котором сделал громкое заявление.

Юморист Павел Воля путешествует с супругой Ляйсан Утяшевой и и детьми по Испании. Шоумен опубликовал видео из отпуска в своем Instagram, в котором сделал громкое заявление.Во время записи юморист признался, что впервые в жизни приревновал супругу. По его словам, она почти час общалась с котом."Да, признаюсь в своей слабости. Я впервые приревновал свою любимую! Она никогда ни с кем так долго не разговаривала. Только со мной! А тут какой-то кот. Еле жену увел. Залипла с ним на лавочке на сорок минут!", – с серьезным выражением лица изрек Павел.Ляйсан на своей личной странице в социальной сети делится яркими впечатлениями от провинции Аликанте. По мнению ведущей, именно там готовят самую вкусную паэлью. Ее делают в деревнях по традиционному рецепту, передающемуся между поколениями."Тут не смогла устоять даже я", — призналась Утяшева.Напомним, Павел и Ляйсан в браке с 2012 года. Спустя 8 месяцев после бракосочетания у них родился сын Роберт. Еще через 2 года бывшая гимнастка подарила возлюбленному дочь Софию. В их семье проживает еще один член - 20-килограммовый кот Бумер породы мейн-кун. Судя по всему, в их отношениях тишь да гладь.Супруги никогда не были замешаны в громких скандалах, напротив, они при первом удобном случае проявляют заботу друг к другу и выказывают искренние чувства.