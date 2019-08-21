20 августа скончалась народная артистка Александра Назарова. Она умерла в возрасте 79 лет.

20 августа скончалась народная артистка Александра Назарова. Она умерла в возрасте 79 лет.Актриса родилась в Санкт-Петербурге 17 июля 1940 года. Ее родители -Иван Назаров и Александра Матвеева – тоже играли на сцене театров. Видимо, отсюда и появился интерес артистки к театральному искусству.После школы Александра поступила в институт имени Островского (ныне – Российский государственный институт сценических искусств). После его окончания ее распределили в столичный Центральный детский театр (ныне – Российский академический молодежный театр).В то же время состоялся ее первый дебют в кино. Это был фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?". Всего за свою карьеру актриса исполнила более 80 ролей.Спустя 4 года Назарова перевелась в театр имени М.Н. Ермоловой. Там она проработала 55 лет и была задействована в более 30 постановках.С 1990-х годов Александра начала открывать для себя новое направление – сериалы. Среди них были такие известные картины, как "Бригада","Моя прекрасная няня", "Кадеты", "Ночной дозор".Актриса дважды была замужем. Первым супругом стал оператор Юрий Приходько. Пара была счастлива в браке, пока Назарова не уехала в Рузу в дом отдыха. Там она встретилаврача-реаниматолога и влюбилась без памяти.От второго мужа артистка родила сына Дмитрия. Но несмотря на ребенка, супруги развелись, когда мальчику не было и двух лет.Но самая огромная трагедия в жизни Назаровой – гибель сына. Дмитрия убили в возрасте 41 лет. У него была дочка Саша, которая после смерти отца воспитывалась бабушкой. Что теперь будет с девочкой, пока неизвестно. Ведь после смерти Александры она осталась круглой сиротой.