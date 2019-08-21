Телеведущая Юлия Барановская славится своим тонким чувством юмора и самоиронией. На днях она опубликовала на своей личной странице в Instagram новый забавный ролик.

Телеведущая Юлия Барановская славится своим тонким чувством юмора и самоиронией. На днях она опубликовала на своей личной странице в Instagram новый забавный ролик.На видео бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина пытается встать на ноги на большом надувном фламинго, но ей этого не удается. С каждой новой попыткой она все-равно падает.Наконец, она понимает, что ей не удастся этого сделать. Поэтому она спокойно садится на надувную игрушку, обхватив ее за шею руками, и начинает заливисто смеяться.Все действие происходит в открытом море. Рядом с ней в воде находятся двое мужчин, которые начинают тянуть звезду с помощью подводных аквабайков."Я просто хотела сделать это стоя, но что-то пошло не так! Улыбнитесь!", – подписала пост Барановская.Подписчики признались, что действительно посмеялись от души. Кроме того, они поблагодарили знаменитость за открытость и чувство юмора."Я не улыбаюсь, я просто ржу!", – открыто заявила фолловер."Прикольная такая девчонка!", "Молодчик, не стесняетесь быть смешной! Живая, настоящая!", "Юлия, я люблю вашу самоиронию!", "Улыбнулись!" "Вы классная!", "Подняла настроение!", – отмечали пользователи Сети.