Как раз во время переговоров между Путиным и Макроном стало известно об испытаниях в США, которые еще месяц назад были бы невозможны благодаря Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как раз во время переговоров между Путиным и Макроном стало известно об испытаниях в США, которые еще месяц назад были бы невозможны благодаря Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как на эту новость отреагировал Путин. Запуск крылатой ракеты наземного базирования — по мнению президента — доказывает, что именно США с самого начала стремились к слому соглашения. Эти испытания — подчеркнул Сергей Лавров — в Вашингтоне готовились как минимум с октября 2018 года. О каких вооружениях идет речь и чем ответит Россия?Съемку первого пуска запрещенной по договору ДРСМД ракеты меньшей дальности Пентагон предоставил в замедленном виде — очевидно, чтобы военные специалисты, дипломаты и политики могли рассмотреть все в деталях и убедиться, что США действительно больше не связывают себя ограничениями по этому важнейшему для глобальной безопасности соглашению.Испытательный запуск произвели в 14 часов 30 минут по времени Западного побережья США с острова Сан Николас в Тихом океане, что в 100 километрах от Лос-Анджелеса. Весь остров — это один большой полигон, который целиком находится в ведении ВМС США.По заявлениям американских военных, новая крылатая ракета наземного базирования в неядерном оснащении точно поразила цель, пролетев более 500 километров, что как раз запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Источник в Пентагоне заявил, что это "ответ администрации Трампа на многолетнее несоблюдение Россией договора РСМД".А американские телеканалы пошли еще дальше и объявили, что в России запрещенные ракеты якобы не просто созданы, а уже развернуты и конечно угрожают Европе."Россия уже разместила на своей территории несколько дивизионов этих ракет средней дальности. В случае конфликта они могут поразить европейские города, аэропорты и порты, военные базы и гражданскую инфраструктуру", — сообщил телеканал CNN.В Москве заявляют, что Вашингтон воспользовался обвинениями в адрес России как предлогом чтобы разорвать очередной договор в области стратегической стабильности."Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору о РСМД. Это было известно еще с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. И он нам сказал, что заявления Дональда Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение", — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.В российском МИДе обратили внимание на то, что при испытательном пуске американской усовершенствованной ракеты была использована универсальная пусковая установка Mk-41. Точно такие же стоят в Румынии и Польше якобы как элемент системы ПРО. Теперь же есть новое подтверждение того, что эти установки могут быть использованы не только ракет-перехватчиков, но и ударных крылатых ракет."Фактически за 8 месяцев, почти за год до принятия этого решения в бюджете появились средства на разработку таких ракет. Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет. Поэтому тут, мне кажется, если, если вы действительно хотите договариваться, то надо договариваться, Если у вас такого желания нет и не было, ну, может быть на каком-то этапе надо остановиться и перестать лукавить", — проинформировал общественность Сергей Шойгу, министр обороны РФ.Одна из целей, почему США вышли из ДРСМД — Китай. Вашингтон беспокоился об утрате военного доминирования в Азии. Так что теперь запрещенными ДРСМД американскими ракетами нашпигуют Южную Корею и Японию, оттуда они достают и территорию России."Глава Пентагона заявил, что мы хотим рассмотреть вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет", — сообщил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности.Развал РСМД может напрямую сказаться на безопасности Европы — тревожные новости о первом тестовом пуске американской ракеты меньшей дальности пришли как раз во время переговоров лидеров России."Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, то мы тоже это будем делать, но мы не будем их размещать до тех пор в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода. Мы пока, к сожалению, тоже не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично, такое впечатление, что нас просто не слышат, хотя я думаю, европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать, и соответствующим образом на это отреагировать", — заявил Владимир Путин, президент РФ.Сейчас между Россией и Америкой остался всего лишь один договор в области стратегических вооружений – СНВ-3. Но и он истекает в 2021 году, а внятного ответа от администрации США, хочет ли она его продлить – нет.Не исключено, что в будущем Америка пойдет и на размещение ядерного оружия в космосе, а Россия предлагала запретить это в международных договорах ООН. Но Вашингтон и его союзники – против.