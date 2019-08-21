Посольство России в Турции делает все возможное для помощи 12-летней россиянке, которая пострадала во время отдыха.

Посольство России в Турции делает все возможное для помощи 12-летней россиянке, которая пострадала во время отдыха. Девочку затянуло в трубу на дне бассейна. Она в больнице в критическом состоянии, сообщает телеканал "Россия 24".Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к турецким коллегам с просьбой сделать максимум для ребенка. В настоящее время девочка находится в коме.