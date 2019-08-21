Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что Генеральное консульство страны в Одессе потребовало у попавшего в беду россиянина денег за восстановление документов. Она назвала эти данные фейком и дезинформацией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что Генеральное консульство страны в Одессе потребовало у попавшего в беду россиянина денег за восстановление документов. Она назвала эти данные фейком и дезинформацией.Информационное пространство как России, так и Украины буквально взорвала история россиянина Евгения Мефедова. Мужчина провел пять лет в украинской тюрьме. Когда же его выпустили под залог, то он тут же поспешил в Генеральное консульство России в Одессе для восстановления документов.Как сообщили СМИ, дипломаты якобы формально подошли к ситуации с попавшим в крайне сложную ситуацию россиянином и потребовали у Мефедова установленную плату. Однако доверять этим данным не стоит, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. "Это фейк, деза, ложь. Не поддавайтесь на провокации", – написала она.По ее словам, документы были оформлены Евгению Мефедову еще 20 августа, для чего были направлены запросу в Россию и запущены все необходимые процедуры. "Плата не взималась", – подчеркнула Мария Захарова. Мужчине оказывается консульская помощь.Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в Генеральное консульство Одессы уже поступили все необходимые для оформления паспорта материалы. Для продолжения процедуры он может прийти в любое удобное для себя время. "Еще раз повторю – об оплате речи нет, учитывая гуманитарные обстоятельства", – заключила Мария Захарова.Напомним, Евгений Мефедов стал жертвой репрессий на Украине после того, как выжил во время массового сожжения людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. В результате поджога здания радикалами тогда погибли 48 человек. Сам россиянин с тяжелыми ожогами попал в реанимацию, а из больницы его перевели в следственный изолятор.