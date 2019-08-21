Операция по освобождению заложников в Рио-де-Жанейро, где отставной офицер военной полиции захватил автобус, завершилась ликвидацией злоумышленника.

Операция по освобождению заложников в Рио-де-Жанейро, где отставной офицер военной полиции захватил автобус, завершилась ликвидацией злоумышленника, сообщает Globo.com.Переговоры с мужчиной длились три с половиной часа, за это время он освободил шестерых из 37 заложников, после чего отказался выпускать остальных. Незадолго до завершения операции сотрудники спецслужб попросили прессу отойди подальше. Стоило подозреваемому высунуться из автобуса, остановленного на мосту Рио-Нитерой, как прогремели шесть выстрелов — снайперы нейтрализовали захватчика. Спустя секунду послышались аплодисменты, так очевидцы приветствовали действия полицейских.Злоумышленник, как выяснилось, имел при себе игрушечный пистолет и канистру с бензином. О его мотивах ничего не сообщается.Всех заложников вывели из автобуса, их вещи сейчас проверяют оперативники. Обошлось без серьезных травм, хотя одну женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии.Движение по 13-километровому мосту Рио-Нитерой было блокировано, из-за чего образовались пробки длиной 81 километр.