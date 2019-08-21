Президент Украины Владимир Зеленский продолжает зачищать прежнюю политическую элиту. Против бывшего главы государства Петра Порошенко и его соратника, пока еще министра иностранных дел Павла Климкина может быть возбуждено новое уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает зачищать прежнюю политическую элиту. Против бывшего главы государства Петра Порошенко и его соратника, пока еще министра иностранных дел Павла Климкина может быть возбуждено новое уголовное дело.Начать разбирательство в отношении высокопоставленных политиков Национальному антикоррупционному бюро Украины поручил киевский Соломенский районный суд.Порошенко и Климкина подозревают в злоупотреблении служебным положением. Тем не менее обстоятельства дела пока держатся в секрете.Известно лишь, что иск против них инициировал неизвестный гражданин, обратившийся в антикоррупционное бюро 15 июля. Тогда дело не завели, после чего заявитель пожаловался в суд, который удовлетворил его просьбу.Сейчас против бывшего президента возбуждено более 10 уголовных дел. Помимо прочего, его подозревают в легализации преступных доходов, давлении на судебную власть.На прошедших парламентских выборах партия "Европейская солидарность" сумела получить часть мест, но пока неизвестно, будет ли бывший президент принимать депутатский мандат. Депутат Рады Антон Геращенко посоветовал политику отказаться от этой затеи.По его словам, парламентская неприкосновенность не спасет Порошенко от уголовного преследования. Геращенко не исключил, что против экс-президента могут возбудить сотни, а то и тысячи уголовных дел.Судя по всему, серьезно относится к нависшей над ним опасности. Недавно он попросил защитить его интересы крупные американские лоббистские компании.