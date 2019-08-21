В окружении президента Украины Владимира Зеленского приняли важное решение о будущем украинских земель. Понабравшая долги страна будет расплачиваться за долги перед Международным валютным фондом своим самым ценным активом – плодородными черноземами.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского приняли важное решение о будущем украинских земель. Понабравшая долги страна будет расплачиваться за долги перед Международным валютным фондом своим самым ценным активом – плодородными черноземами.Украина собирается отдать в частные руки 40 миллионов гектаров земли, напомнил слова Зеленского политолог Дмитрий Джангиров. Подобные заявления эксперт считает не состоятельными."Вся Украина в границах официальных, с Донбассом и Крымом – 60 миллионов. А города, реки, леса?" – задался вопросом аналитик.Реально продать можно около 10 миллионов гектаров, полагает эксперт. Общая выручка может составить около 10 миллиардов евро, подсчитал Джангиров. "Но, во-первых, это будет не в один год. Во-вторых, эти деньги будут уходить на погашение долгов перед МВФ", – сказал политолог в эфире интернет-канала "Капитал".Схожего мнения придерживается экономист Сергей Салион. По его словам, в стране есть другие активы, которые можно пустить с молотка, но самая солидная выручка будет от продажи земли.О реализации миллионов гектаров черноземов объявил в ходе недавнего визита в Турцию. На встрече с местным крупным бизнесом украинский лидер заявил, что земельная реформа будет запущена уже в этом году.Это позволит создать в стране рынок земли в размере 40 миллионов гектаров, сказал . Украинскую землю лидер Незалежной назвал одной из самых качественных в мире.