Жительница китайского города Наньян легла под нож и не оповестила об этом супруга. Операция закончилась ужасной трагедией.

Жительница китайского города Наньян легла под нож и не оповестила об этом супруга. Операция закончилась ужасной трагедией.Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе. Она скончалась 18 августа в возрасте 28 лет.Супруг Ян был в шоке от случившегося. По его словам, он ничего не слышал ни о первом, ни о предстоящем хирургическом вмешательстве.Ему позвонили вечером того же дня из клиники и сообщили, что его жена находится при смерти. Мужчина тут же поехал в больницу."У нее шла кровь из глаз, носа, рта и ушей, а вся шея была в следах от уколов", – с ужасом вспоминает вдовец.Сразу после него на место прибыла карета скорой помощи. Осмотрев молодую женщину, они заявили, что она мертва.После случившегося клинику закрыли. Как оказалось, врачи, проводившие операцию, не имели достаточной квалификации. Кроме того, в больнице не оказалось специального оборудования, которое помогло бы медикам справиться с осложнениями во время хирургического вмешательства.Отметим, Ян была матерью двоих двухлетних близнецов. Теперь мальчики, вероятно, останутся на попечении отца.