У мужчины нашли пакет с содержимым растительного происхождения

У мужчины нашли пакет с содержимым растительного происхожденияВ начале августа этого года полицейские задержали жителя Мурома, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.У мужчины нашли пакет с содержимым растительного происхождения, а также кастрюлю с массой, имеющей характерный цвет и консистенцию.Экспертиза показала, что содержимым являлась маковая солома, общей массой почти 330 граммов.Мужчина собрал растения на заброшенных участках, переработал и планировал использовать для личного потребления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.