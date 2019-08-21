Американская полиция задержала в Майами молодого человека, который представлялся братом канадской теннисистки Эжени Бушар. 24-летний Соломон Шломо Азари более двух месяцев жил в одном из отелей за счет финалистки Уимблдона-2014.

Американская полиция задержала в Майами молодого человека, который представлялся братом канадской теннисистки Эжени Бушар. 24-летний Соломон Шломо Азари более двух месяцев жил в одном из отелей за счет финалистки Уимблдона-2014.Злоумышленник, по данным сотрудников отеля, был знаком с Бушар и его несколько раз видели в ее компании, однако при этом он не сообщил спортсменке, что больше двух месяцев использовал ее личный счет. Теперь Азари обвиняется в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более 40 тыс. долларов.Интересно, что он практически открыто проживал в отеле, питался в ресторане и посещал бар на крыше гостиницы, используя счета Бушар и все эти два месяца работники не заподозрили подвоха, сообщает WSVN.Com. Мало того, во время ареста в карманах Азари полиция обнаружила наркотики.