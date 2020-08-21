Отобраны кандидаты в олимпийскую и праолимпийскую сборные России.

Отобраны кандидаты в олимпийскую и праолимпийскую сборные России.Это спортивные гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Александр Карцев и Илья Кибартас, легкоатлеты Алёна Лысенко и Елена Панова, наша художественная гимнастка Ангелина Шкатова.Большие надежды мы возлагаем на борца Абуязида Манцигова. В список кандидатов в состав Паралимпийской сборной команды России от Владимирской области включены воспитанники Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова и Надежда Сычёва», – рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач.Есть надежда, что дополнительное время, связанное с переносом Олимпийских игр, позволит нашим спортсменам укрепить свои позиции в национальных сборных и достойно представить наш регион на Олимпийских играх в 2021 году в Токио.Напомним, что Летние Олимпийские игры – в Токио – были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19.