Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 295; больных с признаками внебольничной пневмонии – 37.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 295; больных с признаками внебольничной пневмонии – 37.По состоянию на 19 августа на стационарном лечении находились 44 пациента с ОРВИ и 385 – с пневмонией.5326 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 19 августа – 22 человека.За период наблюдения в области отмечен 191 летальный случай.