Британский артист Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемочной площадки сериала Ведьмак. Знаменитость показала, как избавляется от образа Геральта из Ривии.

Британский артист Генри Кавилл опубликовал первое фото сосъемочной площадки сериала "Ведьмак". Знаменитость показала, как избавляется отобраза Геральта из Ривии.Артист показал снимок, сделанный после работы над очереднойсценой. Чумазый Генри Кавилл сидит перед зеркалом, а в это время гримеры снимают с негопарик. По словам звезды сериала "Ведьмак", перевоплощение в героя серии книг писателя Анджея Сапковского – большой труд.Кавилл признался, что в этом году специалисты решилигримировать его иначе. Теперь артисту не приходится носить под парикомнакладную лысину. "Всего несколько фунтов медицинской ленты двух видов инемного клея", – рассказал Генри. Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак"отметил, что снимать накладные волосы после долгой смены – большая радость.Также Генри познакомил поклонников с гримерами, без которыхперевоплощение было бы невозможно. По словам артиста, женщин, запечатленных сним, зовут Жаки и Альвия. "Их прикосновения по-ангельски искусны", – сказалартист.20 Авг 2020 в 9:36 PDTРассказала звезда сериала "Ведьмак" и о переменах, которые произошлина площадке из-за пандемии коронавируса. Киношники получили целый список предписаний, которые четко выполняют. "Здесь, в Каэр Морхен, мы сдаем тестыдважды в неделю!" – поведал Генри Кавилл.Напомним, творческий коллектив вернулся ксъемкам 12 августа. Ранее работа над вторым сезоном теленовеллы на несколькомесяцев была заморожена из-за коронавируса.30 Май 2019 в 10:00 PDT