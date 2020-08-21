Британский артист Генри Кавилл опубликовал первое фото со
съемочной площадки сериала Ведьмак. Знаменитость показала, как избавляется от
образа Геральта из Ривии.
Британский артист Генри Кавилл опубликовал первое фото со
съемочной площадки сериала "Ведьмак". Знаменитость показала, как избавляется от
образа Геральта из Ривии.
Артист показал снимок, сделанный после работы над очередной
сценой. Чумазый Генри Кавилл сидит перед зеркалом, а в это время гримеры снимают с него
парик. По словам звезды сериала "Ведьмак", перевоплощение в героя серии книг писателя Анджея Сапковского – большой труд.
Кавилл признался, что в этом году специалисты решили
гримировать его иначе. Теперь артисту не приходится носить под париком
накладную лысину. "Всего несколько фунтов медицинской ленты двух видов и
немного клея", – рассказал Генри. Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак"
отметил, что снимать накладные волосы после долгой смены – большая радость.
Также Генри познакомил поклонников с гримерами, без которых
перевоплощение было бы невозможно. По словам артиста, женщин, запечатленных с
ним, зовут Жаки и Альвия. "Их прикосновения по-ангельски искусны", – сказал
артист.
20 Авг 2020 в 9:36 PDT
Рассказала звезда сериала "Ведьмак" и о переменах, которые произошли
на площадке из-за пандемии коронавируса. Киношники получили целый список предписаний, которые четко выполняют. "Здесь, в Каэр Морхен, мы сдаем тесты
дважды в неделю!" – поведал Генри Кавилл.
Напомним, творческий коллектив вернулся к
съемкам 12 августа. Ранее работа над вторым сезоном теленовеллы на несколько
месяцев была заморожена из-за коронавируса.
30 Май 2019 в 10:00 PDT