Александр Лукашенко превратился из союзника во временного попутчика Москвы, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Белорусский лидер потерял доверие российского руководства, считает парламентарий.

Александр Лукашенко превратился из союзника во временного попутчика Москвы, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Белорусский лидер потерял доверие российского руководства, считает парламентарий.Лукашенко не раз предавал Россию и надеяться на полную поддержку "большого брата" больше не может, заявил Федоров. Депутат уверен, что когда обстановка в Белоруссии успокоится и положение президента стабилизируется, он снова нанесет Москве удар в спину.По его мнению, Россия должна поддержать Лукашенко в текущий момент. Но необходимо понимать, что белорусский лидер теперь – временный союзник, предупредил Федоров.В Белоруссии Кремлю следует ориентироваться на сторонников России, укреплять с ними контакты, убежден парламентарий. Нужно отбирать таких людей во властной вертикали республики, в армии и правоохранительных органах, говорит депутат.С Лукашенко стоит вести диалог, но Москва должна понимать, что в будущем Белоруссии ему места нет, заявил Федоров. "Мы ему не верим – слишком долго он нас предавал", – цитирует политика портал "Политнавигатор".Тем временем Александр Лукашенко высказался об отношениях с Владимиром Путиным. "Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание", – сказал глава государства 21 августа во время посещения агрокомплекса "Дзержинский".Стоит отметить, что только по официальной информации Александр Лукашенко и Владимир Путин за последние дни созванивались четыре раза. Это больше, чем за весь прошлый год.Напомним, что белорусская оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Оппоненты главы государства создали Координационный совет для передачи власти и призвали президента к переговорам. Лукашенко отверг предложение.