Телеведущий и врач дал прогноз относительно будущего коронавируса в России. Он высказался о второй волне заболевания.

Телеведущий и врач дал прогноз относительно будущего коронавируса в России. Он высказался о второй волне заболевания.Александр Мясников напомнил, что инфекция пришла к нам с одной целью – остаться навсегда. Он считает, что остановить распространение коронавируса в России вряд ли возможно. По мнению медика, главное – не допускать тяжелых состояний и осложнений.По словам ведущего, человечество до "знакомства" с COVID-19 не имело опыта борьбы с опасной инфекцией. Доктор Мясников отметил, что коронавирус будет и в этом году, и даже через десять лет."Вирус будет распространяться, никто его не остановит", – сделал неутешительный прогноз специалист о . Он добавил, что с каждым новым случаем заболевания вирус становится слабее, поскольку вырабатывается коллективный иммунитет.31 Мар 2020 в 6:26 PDTТакже врач рассказал, что 30% всех ОРВИ, которыми ежегодно болеют жители России, являются разновидностями коронавируса. Вместе с тем ведущий признал опасность новой инфекции для пожилых людей.Как писали "Дни.ру", за последние сутки зафиксирован у 4 785 человек. С начала эпидемии – более 942 тысяч случаев. К настоящему моменту 755 тысяч пациентов вылечились, умерли 16 099.