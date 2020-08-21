Смена власти в Белоруссии не станет для российского руководства проблемой, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, в Москве подготовились к любому развитию событий в соседней республике.

Смена власти в Белоруссии не станет для российского руководства проблемой, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, в Москве подготовились к любому развитию событий в соседней республике.Эксперт признал, что в случае падения режима Александра Лукашенко Белоруссия станет для России основной проблемой после Украины. Но Москва подготовилась к этому, уверен он.Белорусская оппозиция способна пойти по украинскому сценарию. Ее представители обсуждают выход из ОДКБ и Союзного государства, отключение российских телеканалов и вытеснение русского языка из СМИ и других сфер.Если власть в Белоруссии возьмет прозападная оппозиция, Белоруссия замкнет санитарный кордон на западных границах России, отметил Ищенко. Это станет критической проблемой для Москвы, уверен аналитик.Но неожиданностью для России такой поворот событий не станет – она готова к худшим сценариям в соседней республике, полагает эксперт. Он напомнил, что в свое время СССР находился в международной изоляции и выжил. Сегодня у Москвы прочные позиции в мире, у страны есть перспективы стать одной из сильнейших экономик мира, сказал Ищенко в интервью порталу "Украина.ру".Ранее спикер Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказал об отношениях с Россией после смены власти в республике. По ее словам, разрыва отношений с Москвой не будет – оппозиция не намерена выходить из интеграционных структур, включая Союзное государство.После отставки Александра Лукашенко оппозиция продолжит выстраивать дружественные отношения с Москвой, заверила Мария Колесникова. Белорусский лидер в свою очередь назвал членов Координационного совета "откровенно отвязанными нацистами".